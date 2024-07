Tagasi 12.07.24, 17:09 Millised oskused on vajalikud edukaks karjääriks ja juhtimiseks? Õige praktika ja oskused võivad määrata, kuidas edukalt navigeerida keerulistes olukordades, arendada meeskonda ning saavutada organisatsiooni pikaajaline edu. Alljärgnevalt leiad mitu koolitust, mis keskenduvad erinevatele kriitilistele aspektidele ja mis pakuvad praktilisi tööriistu ja teadmisi, mis aitavad sul suurendada oma juhtimisvõimekust ja tõsta organisatsiooni väärtust.

Kuidas parandada ESG abil ettevõtte mainet?

Jätkusuutlikkus on tänapäeva maailmas kasvava tähtsusega, mõjutades ettevõtete mainet, konkurentsivõimet ja pikaajalist edu. Koolitus „ ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku “ annab sulle põhjaliku ülevaate teemadest, mis kujundavad sinu ettevõtte jätkusuutlikku tulevikku. Saa teadmisi ja tööriistu, mis aitavad sul arendada ja rakendada tõhusaid ESG strateegiaid, et vastata nii regulatiivsetele nõuetele kui ka kasvavatele klientide ja investorite ootustele. Osaledes sellel koolitusel, tõstad oma ettevõtte väärtust ja positsiooni turul, muutes selle vastupidavamaks ja tulevikukindlamaks.

Koolitajad: Marko Siller ja Maris Ojamuru. Järgmine koolitus toimub 3.09.2024. – Soodushind kuni 19. juulini!

Kuidas arendada enda produktiivsust?

Enese edukas juhtimine näitab, kuidas sa suudad oma eesmärke saavutada ja oma potentsiaali maksimaalselt kasutada. Koolitus " Eduka enesejuhi oskused " varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad parandada sinu enesejuhtimise võimekust. Õpid tõhusaid ajajuhtimise ja eesmärgistamise tehnikaid, mis suurendavad sinu produktiivsust ja rahulolu. See oskus on vajalik, et edukalt navigeerida isiklikus ja tööelus, saavutada suuremaid eesmärke ja parandada oma üldist heaolu.

Koolitaja: Eva-Maria Kangro. Järgmine koolitus toimub juba 5.09.2024. – Soodushind kuni 19. juulini!

Kuidas suurendada otsuste tegemise kindlustunnet?

Otsustamise kvaliteet määrab, kuidas edukalt lahendada keerulisi probleeme ja juhtida organisatsiooni eesmärkide saavutamise suunas. Koolitus " Oskuslik otsustamine " varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad teha läbimõeldud ja strateegilisi otsuseid. Õpi hindama ja analüüsima erinevaid olukordi, kasutades tõenduspõhiseid meetodeid, mis suurendavad sinu otsuste täpsust ja tõhusust. See oskus aitab sul parandada sinu juhtimisvõimekust ja suurendada organisatsiooni edu.

Koolitaja: Mare Pork. Järgmine koolitus toimub 06.09.2024. – Soodushind kuni 19. juulini!

Kuidas juhtida organisatsiooni muutuvas keskkonnas?

Juhtimisoskused määravad, kuidas edukalt suunata nii ennast kui ka oma meeskonda. Koolitus " Kaasaegse juhi väljakutsed iseenda ja organisatsiooni juhtimisel " varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad toime tulla juhtimise keerukustega. Koolitusel õpid strateegiaid, mis parandavad sinu enesejuhtimist ja tõstavad organisatsiooni tulemuslikkust. Need oskused on vajalikud, et suurendada oma juhtimise kvaliteeti ja tagada organisatsiooni edu muutuvas ärikeskkonnas.

Koolitaja: Veiko Valkiainen. Järgmine koolitus toimub 12.09.2024. – Soodushind kuni 19. juulini!

Kuidas liikuda sujuvalt spetsialistist juhiks?

Koolitus " Spetsialistist juhiks " varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad sul arendada juhtimisoskusi ning tõsta oma meeskonna tulemuslikkust. Õpi strateegiaid, mis aitavad sujuvalt liikuda spetsialisti rollist juhtimispositsioonile, suurendades seeläbi oma mõju ja väärtust organisatsioonis. Need oskused toetavad sinu karjäärikasvu ja tagavad meeskonna eduka juhtimise.

Koolitaja: Kristo Krumm. Järgmine koolitus toimub 30.09.2024.

