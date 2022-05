Äripäev 12.05.2022

Nordea Eesti: teame, mis on meie tugevus, ja aitame teistel oma endiseid vigu vältida

Täna enam ei saa teistmoodi kui peab mõtlema sellele, milline on ettevõtte mõju klientidele, töötajatele ja keskkonnale. Lisaks on teatav vastutus panustada ärivaldkonna arengusse. Oluline on ka oma kogemust jätkusuutlikuks ja vastutustundlikuks olemisega jagada, et teised samu valupunkte lihtsamalt saaks leevendada.

Täna enam ei saa teistmoodi kui peab mõtlema sellele, milline on ettevõtte mõju klientidele, töötajatele ja keskkonnale. Lisaks on teatav vastutus panustada ärivaldkonna arengusse. Oluline on ka oma kogemust jätkusuutlikuks ja vastutustundlikuks olemisega jagada, et teised samu valupunkte lihtsamalt saaks leevendada.