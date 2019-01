Teet Saarepera asus Riigiressursside Keskuse juhatusse

Teet Saarepera Foto: Raul Mee

Rikaste TOPis 40. kohal asuv Teet Saarepera on aasta algusest Riigiressursside Keskuse OÜ juhatuses.

Riigiressursside Keskuse OÜ on enam kui 150 000 ruutmeetri lao- ja tootmispinna ning ligi 900 000 ruutmeetri maaga üks Eesti suuremaid laopindade omanikke ja arendajaid. Avalikest registritest aga ei selgu, kes täpselt on ettevõtte omanikud, viimased on varjanud end ettevõtte erastamisest alates.