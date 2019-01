Tere ja Farmi kasvu vedas eksport

2017. aastal koondunud Tere ja Farmi Piimatööstus suutis Katre Kõvaski (vasakul) juhtimisel 2018. aastal märgatavalt kasvatada eksportkäivet. Samas pikalt saneerimiskava oodanud Tere ei ole senini kohtust vastust saanud. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

Tere ja Farmi Piimatööstuse 2018. aasta auditeerimata konsolideeritud käive oli 108 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,3% võrra. Ligi viiendiku käibest andis eksport, mis kasvas aastaga 16,8%.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask ütles, et mõlema piimatööstuse suurim arengumootor möödunud aastal oli eksport, mille osakaal ettevõtte kogukäibest moodustab praegu 19,4%. Kokku eksporditi piimatooteid 20 riiki.

"Aasta suurimate saavutuste hulka kuuluvad näiteks ekspordi alustamine Rootsi suurimale kaubandusketile ICA-le kui ka ekspordi taaskäivitamine Jaapanisse," ütles Kõvask pressiteates.

Saneerimiskava ootab endiselt saatust

Katre Kõvaski sõnul on Tere minevikust tulenenud finantsraskused jäänud nüüdseks selja taha ja taastunud on tegus argipäev, mis kajastub ka positiivsetes majandustulemustes. Ettevõtte juht loodab, et 2019. aasta toob ka Tere saneerimiskava kinnitamise, millel peatselt täitub kolm aastat kohtuveskites ringlemist.

"Tulevikku vaatame optimistlikult. Eesmärk on veelgi kasvatada eksporti nii linnapiimatoodete kui ka commodity-sektoris."