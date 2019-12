LHV teenis jaanuaris rohkem kui 2 miljonit eurot kasumit

LHV kasumist kaks kolmandikku tuli panga poole pealt. Foto: Eiko Kink

AS LHV Group teenis jaanuaris 2,3 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit, sellest 1,6 miljonit eurot teenis AS LHV Pank ning 0,9 miljonit eurot AS LHV Varahaldus, teatas ettevõte börsiteates.

"Jaanuar oli ootuspärane ja finantsplaanile vastav kuu. Intressitulud, klientide arv ja klientide aktiivsus on heas tempos kasvamas," kommenteeris tulemusi LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Grupi tasandil teenitud puhaskasum 2,268 miljonit eurot jäi mullusele 2,462 miljonile 7,9 protsendiga alla. Selle põhjustasid panga mullusest suurem laenude allahindlus ning tulumaksukulu, mis vähendasid puhaskasumit 640 000 eurot.

Laenuportfelli maht kasvas 12 miljonit eurot, millest ettevõtete laenud kasvasid 5 miljoni euro ja jaelaenud 7 miljoni euro võrra. Hoiused kasvasid samas kuuga 4 miljonit eurot. Kui tavaklientide hoiused suurenesid 10 miljoni euro võrra, siis maksevahendajate hoiused vähenesid 6 miljoni euro võrra.

