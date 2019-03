USA turg kasvatas Ecobirchi käivet

Liimkilbi tootjad Pärnumaal. Foto: Veiko Tõkman

Möödunud aastal jõudsalt käivet kasvatanud Pärnu puidutootja Ecobirchile tõi edu USA eksport.

"Võrrelduna 2017. aastaga kasvas oluliselt müük USA turule. Jätkuvalt ennustame suurimat kasvu USA turul. See on seotud DIY- (Do It Yourself) toodete müügi kasvuga Ameerika Ühendriikide ehituskaubamajadesse," kirjutas Ecobirchi juht Gert Rahnel Infopanka laekunud majandusaasta aruandes.

Numbrid räägivad enda eest: käive kasvas ettevõttel möödunud aastal veerandi võrra 21,3 miljonile eurole, enamus käibe kasvust ehk 4 miljonit eurot tuli USA ekspordist, mis kasvas 11,3 miljonile eurole. Lisaks USA-le olid olulisemad välisturud möödunud aastal Saksamaa, Norra ja Korea.

Põhiline kaubaartikkel meretagusel turul on kasest töötasapinnad köögimööbli ja muu sisustuse tarvis, on Rahnel varem meediale öelnud. Ecobirchi sealsed kliendid on ehituspoed.

Väliste teguritena tõi ettevõtte juht Gert Rahnel välja saepalgi kallinemise, nõudluse kasvu olulisematel sihtturgudel ning positiivse keskkonna investeeringuteks.

Ettevõtte puhaskasum kasvas möödunud aastal 1,9 miljonilt eurolt 2,6 miljonile. Põhivarasse investeeriti 1,8 miljonit eurot ning lisaks soetati veerand Soome puidutööstusest Haka-Wood Ab.

Ecobirch AS on liimkilbivabrikust ja saeveskist koosnev puidutööstusettevõte, kus saeveski roll on kase saematerjali tootmine liimkilbivabriku tarbeks. Pärnu liimkilbivabrik kasutab liimkilbi ja sõrmjätkatud komponentide tootmisel toormena lisaks kase saematerjalile ka männi sõrmjätkatud komponente.

Combimilli Sakalale ja uksetootjale Vindor kuuluv Ecobirch maksis aasta algul dividendideks 500 000 eurot. Ettevõttes töötab 130 inimest.