Eesti Posti poolaasta käive kasvas neljandiku

Koroonapiirangute aegu olid pakiautomaadid lakkamatult töös, praegu teeb muret keerukam käibemaksu arvestus Hiina pakkidelt Foto: Liis Treimann

Väikepakkide kohaletoimetamine on sel aastal läinud tõusujoones ning Omniva kaubamärgi all tegutseva riigifirma Eesti Post käibenumbrites kajastuvad need hästi. Keerulisemaks on elu teinud aga käibemaksu nõutamine kolmandate riikide pakkidelt.

Kontserni käive kasvas kuue kuuga kokku 78,5 miljoni euroni, mis oli 23% enam kui aasta varem, poolaasta ärikasum oli seejuures 13,6 miljonit eurot. Tulemusi mõjutas peamiselt pakiäri teenuste tulude kasv.

