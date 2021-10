Majandustulemused

SEB kasum Eestis kasvas 13,1 protsenti

Seb Pank Foto: Andras Kralla/Äripäev

SEB Eesti üksuse üheksa kuu tulud olid samas suurusjärgus kui eelmise aasta samal ajal, kuid kulud olid 2,7 protsenti väiksemad, kasum kasvas laenukahjumi eraldiste vähenemise toel.

"SEB laenuportfelli on koroonakriisi ajal püsinud kvaliteetsena ja see võimaldas vähendada kolmandas kvartalis võimalike laenukahjumite eraldisi 0,5 miljoni euro võrra. Kvaliteetne laenuportfell ja klientide suurenenud aktiivsus tagasid selle, et SEB üheksa kuu kasum oli 13,1 protsenti suurem kui eelmisel aastal samal ajal," kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik teate vahendusel.

