Tagasi 09.07.24, 12:30 Hansavest pöörab pilgu Aasiasse, et leevendada tööjõupuudust Enne sõda palju ukrainlasi kasutanud tööjõu vahendaja Hansavest kaotas mullu käivet ja kasumit ning on pööranud olukorra parandamiseks pilgu Aasiasse, kus tööjõudu on rohkem saada ja inimeste palgaootused madalamad.

Janek Sirg loodab, et ettevõte saab peagi hakata tellimusi täitma sellises mahus, nagu neid on.

Foto: Andras Kralla

Ettevõtte juht Janek Sirg tõdes, et ettevõte ei näe enam võimalust tulevikus Ukraina tööjõudu kasutada, kuna sõda on olnud laastav, aga ka palgad on Ukrainas märkimisväärselt tõusnud. „Täna saavad ehitusmehed Ukrainas 1500 eurot kuus, mis teeb sealsete töötajate värbamise keeruliseks," ütles Sirg. „Ega ma pole näinud, et palgad neil kukuks, pigem ikka tõusevad.”

