Härms: turg langeb, maksumõju peame ilmselt hindama tagantjärele

Saku Õlletehase juht Jaan Härms. Foto: Andras Kralla

Saates "Tööstusuudised eetris" on külas Saku Õlletehase juht Jaan Härms, kellega on juttu maksudest, majandusest, investeeringutest, pakenditest, tööjõust, Venemaast, Valgevenest, Ukrainast ja paljust muust.

Härms tunnistab, et turg on praegu languses ja lahjade jookide tarbimine väheneb. „Kogused on alla läinud ja tervikuna tarbitakse lahjasid alkohoolseid jooke vähem,“ märgib ta.

Ärevust tekitab ka majanduse olukord ja see, mis saab maksudest. „Selge on, et mingid tõusud tulevad ja mingi mõju sellel on, aga aega nende analüüsimiseks ei ole kellelgi olnud. Ilmselt hakkame mõju hindama tagantjärele,“ on ta kriitiline.

Saadet juhib Harro Puusild.

