Rahalaevade TOP: pealinna voolab kümneid miljoneid

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Sel kruiisihooajal on Tallinna oodata üle poole miljoni päevaturisti, kes jätavad pealinna maha üle 33 miljoni euro.

Kolme aasta tagused andmed näitavad, et keskmine Eestis käiv kruiisiturist kulutab maal umbes 59 eurot. See tähendab, et kokku on pealinna ettevõtjatel kruisiituristidelt oodata 33,4 miljoni euro jagu tulu. Summa võib olla suuremgi, kuna vahepeal on ostujõud ülespoole liikunud.

Kokku peatub Tallinnas 74 eri kruiisilaeva, neist üheksa on enam kui 300meetrised, samas väikeseid, alla 100meetrised on vaid viis.

Kõige suurema arvu reisijaid toob Tallinna MSC Meraviglia, mille pardal on 4500 inimest ning mis sildub Tallinnas kahel korral septembris. Meraviglia on mahutavuse poolest maailma suuruselt viies kruiisilaev ning ainuüksi ühe külastusega toob see rahalaev Eestisse üle 295 000 euro.

Meraviglia viib reisijad Briti saarte ja Läänemere kruiisile. Reis algab Hamburgist, enne Tallinnat külastatakse veel näiteks Oslot ja Nynashamni, Tallinnast järgmised peatuspaigad on Peterburi ja Helsingi.

Pikkuse poolest on suurim Tallinnas silduja samuti MSC Cruisesi laev, alus MSC Preziosa. See on täpselt 333,3 meetrit pikk ning tõi kolmapäeval Tallinna 3674 reisijat. See laev on Läänemere ja Norra fjordide kruiisil, Kielist algab reis viib enne Eestit turistid Stockholmi ning hiljem edasi Peterburi.

Juba täna on Tallinna sadamas suuruselt teine rahalaev, 3600 reisijaga Regal Princess, mis tuleb selle suve jooksul korduvalt ka Eestisse tagasi. Võib oodata, et tänase külastusega jätavad Princessi reisijad Tallinna pea 213 000 eurot.

Kesksuvel on kaks sellistki päeva, kus Tallinnas peatub korraga kuus kruiisilaeva ning linna saabub ligikaudu 11 000 kruiisituristi. Meeletut voogu pealinna on oodata 2. juulil ja 12. juulil.

Kruiisilaevu on tänavu oodata ka Saaremaal, kus kruiisihooaeg algab 3. juunil ja kestab kuni 16. septembrini. Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Arro sõnul on seal tänavu oodata üheksat külastust ja kuni 3000 reisijat.