Lugejate 2024. aasta lemmikraamatute põhiteema on isiklik ja tööalane areng Raamatute mullused müüginumbrid peegeldavad selgelt lugejate huvi enesearengu ja professionaalse kasvu vastu. Tutvume seitsme 2024. aasta lemmikuga lähemalt

Aasta edukaima raamatu “Kuidas olla juht, keda sinu inimesed päriselt vajavad?” autorid Jaanika Rannula ja Aili Nurmeots. Foto: Õnne Puhk

Eelmise aasta oodatuim eestikeelne raamat coach’ivast juhtimisest jõudis ainuüksi esimese müügikuuga purustada kõik kirjastuse rekordid! Põhjalikus käsiraamatus tutvustavad juhtimiskoolitajad Jaanika Rannula ja Aili Nurmeots valdkonna tulevikutrende ja seda, kuidas juhid parema organisatsioonikultuuri ja motiveeritud töötajateni jõuda saavad: abiks on kogemuslood, juhtumiuuringud, töölehed ja teooria.

2. „Aatomharjumused“ James Clear James Clear

Tegemist on praktilise ja inspireeriva teejuhiga, mis näitab, kuidas väikesed igapäevased harjumused võivad viia suurte elumuutusteni. Autor selgitab teaduslikult tõestatud viise, kuidas kujundada positiivseid harjumusi, murda halbu mustreid ja saavutada püsivaid tulemusi.

Cleari„ Aatomharjumused“ on olnud Äripäeva lugejate lemmik juba aastast 2019 ning ainuüksi eestikeelne väljaanne on müünud läbi lugematul hulgal kordustrükke.

Tiago Forte „Kuidas luua endale teine aju“ on sissejuhatus digitaalsete tööriistade rakendamisse, et hallata pidevalt sisse tulevat infovoogu ja suurendada töö tulemuslikkust. Teine aju ongi isiklik teadmiste haldamise süsteem, mis aitab ideid talletada ja korrastada ning eristada olulist ebaolulisest. Raamat on ideaalne abimees neile, kes soovivad oma teadmisi paremini kasutada ja end infostressist vabastada.

4. „ATH 2.0. Lapsepõlvest täiskasvanueani“ Edward M. Hallowell, John J. Ratey Edward M. Hallowell, John J. Ratey

ATH kui neuroloogiline eripära ei ole midagi uut, ometi on seda just viimastel aastatel rohkem diagnoosima hakatud. „ATH 2.0“ on üks ostetumaid eestikeelseid raamatuid sel teemal, keskenduses ATH-aju mõistmisele ning pakkudes konkreetseid strateegiaid lastele ning täiskasvanutele, et minimeerida seisundiga kaasnevaid negatiivseid külgi ning maksimeerida üüratut potentsiaali ja eeliseid.

„Sapiens“ on haarav ja provokatiivne ülevaade inimkonna ajaloost, mis uurib, kuidas meie liik suutis valitseda planeeti, arendada keerulisi ühiskondi ja mõjutada kogu ökosüsteemi. See pakub põnevaid vastuseid küsimustele, mis puudutavad kultuuri, religiooni ja teaduse rolli meie arengus.

6. „Kognitiivse käitumisteraapia tööraamat“ Michael A. Tompkins Michael A. Tompkins

Kognitiivne käitumisteraapia on üks maailma levinumaid teraapiavorme, mida kasutatakse muuhulgas nt kroonilise valu, stressi või väsimuse, ärevus- ja meeleoluhäirete ning sõltuvushäirete ravis. Raamatu suurim väärtus on selle praktilisus, sisaldades küsimustikke ja nõuandeid eneseanalüüsiks, et alustada tervenemisteed ja jõuda tasakaalukama eluni.

Mitme rahvusvahelise bestselleri autor Adam Grant näitab, et edu ei tulene üksnes loomulikust andekusest, vaid iseloomu kasvatamisest, õppimisvõimest ja võimaluste loomise oskusest. Põimides teaduslikke avastusi ja kaasahaaravaid lugusid, avab ta ukse mõistmisse, kuidas ületada ootusi ja aidata ka teistel oma potentsiaali avastada.

