Kuidas päästa oma elu (ja säästa raha)?

Tuuli Seinberg, virtuaalkliinik.ee ärijuht Foto: Andres Haabu

Biokeemiku taustaga teadusajakirjanik Graham Lawton ütleb oma värskes teoses „See raamat võib päästa teie elu“, et maailmas ei tule kindlasti puudu nõuannetest, mida süüa ja juua, kuidas vormis püsida, paremini magada ja kauem elada.

Enamik neist tugineb aga pelgalt müütidele, soovmõtlemisele või ebateaduslikule soolapuhumisele. Tohutute teadmiste hulgaga käib kaasas ka teabe ülekülluse oht. Lawton tõdeb, et tähelepanu pärast konkureerivaid nõuandeid on rohkem kui eales varem ning need ei pärine alati kõige autoriteetsemaist allikaist. Kui infot on liiga palju, tekib aga kiusatus tervislikule eluviisile käega lüüa ja häda korral purkide viisi popimaid toidulisandeid sisse vohmida või arstilt rohtu nõuda.