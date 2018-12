Inimene peab olema päevas kaks korda õnnelik

Estraveli juht Anne Samlik sõnas saates, et juhi kõige suurem väljakutse on hoolitseda selle eest, et töötaja oleks õnnelik nii tööle tulles kui töölt lahkudes. Foto: Raul Mee

Saate "Kasvukursil" teemaks on seekord tööandja bränding ning oma kogemusi ja soovitusi jagavad Estraveli juht Anne Samlik ja Grant Thorntoni juhtivnõustaja Katrin Oblikas.

Muu hulgas räägitakse saates ka sellest, mida teha, et inimesed tunneksid end tööl hästi. Anne Samliku sõnul on oluline, et inimesed oleksid päevas vähemalt kaks korda õnnelikud – tööle tulles ja töölt ära minnes. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

Saadet toetab Grant Thornton.