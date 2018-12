Vjatšeslav Leedo: kriis tuleb alati õigel ajal

Vjatšeslav Leedo konverentsil "Äriplaan 2019": "Tehke tööd rahulikult, oodake kriisi rahulikult, küll see tuleb õigel ajal, aga karta ei tasu". Foto: Raul Mee

Saade on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019". Teises saatepooles intervjueerib Meelis Mandel Vjatšeslav Leedot. Ta on rääkinud, et on oma olemuselt laisk ning labidaga kraavi kaevamise asemel mõtleks, kuidas seda efektiivsemalt teha, kas ekskavaatori või muu seadmega. Laisad viivad elu edasi, arvab Leedo.

Esimesena saab sõna ASi Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe. Tema juhitavat pika ajalooga ettevõtet Harju Elekter on tunnustatud ambitsioonikal kasvamisel, kohanemisel ja arenemisel, mis teeb silmad ette nii mõnelegi alustajale ja mis ei lase ennast laiatarbetõdedega kirjeldada.