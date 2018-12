Investor Toomas: ka kriisi põhjas võib olla portfellis buum

On vähe varaklasse ja veel vähem aktiivselt juhitud fonde, millele investor Toomasel oleks sel aastal põhjust alt üles vaadata, nentis börsitoimetuse juht Juhan Lang Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund".

Investor Toomas paistab sel aastal oma portfelli tootlusega silma. Foto: Anti Veermaa

Kuid mõnes mõttes on tegu halva aastaga ka investor Toomase jaoks, sest mis see 5% jagu tootlust pikas perspektiivis väärt on. Saate salvestuse ajal küündis investor Toomase portfell 300 000 euro ligi. Aga taustsüsteem on veel nigelam ning seetõttu paistab investor Toomas positiivselt välja.

Portfelli eelmise aasta kehvikutest on saanud käesoleva aasta priimused. Norra kalakasvataja Leroy Seafood, kes oli eelmise aasta suurim kukkuja, on selle aasta suurim tõusja üle 50% tootlusega. Kui eelmisel aastal langes dollar euro vastu ligi 10%, siis sel aastal on dollar euro vastu tõusnud pea 5%.

Kogu portfelli peale on plussis vaid neli positsiooni 15st. Juhtumisi on abiks olnud suurimad positsioonid – Leroy Seafood ja Microsoft. Suurim kukkuja on aga Leedu rõivatootja Apranga, kes on kukkunud üle 30%, ligi samavõrra on langenud ka lennufirma Ryanair. Tootlusele on paradoksaalsel moel abiks olnud liigne kontsentreeritus.

Mis investor Toomase portfelli tootlust sel lõppeval aastal on veel mõjutanud ja mida oodata järgmiselt aastalt, saab kuulata saatest "Investor Toomase tund".