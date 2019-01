Eesti luksustootja kriisi ei karda

President Kersti Kaljulaid avas enne PyeongChangi olümpiat kõlaritootja Esteloni sealse salongi. Foto: TAIRO LUTTER, Postimees/Scanpix

Kvaliteetne toode pehmendab majanduskriisi lööki, ütles Esteloni luksuslikke kõlareid valmistava Alfred & Partners OÜ kaasasutaja ja tegevjuht Alissa Vassilkova.

„Klient on meil alati olemas, sest kellel on raha ja kes ostab selliseid kalleid tooteid, teda kriis sellisel määral ei puuduta,“ ütles Vassilkova reedeses hommikuprogrammis.

Esteloni kõlarite hinnad algavad 15 000 eurost ning toodete valmistamiseks kulub umbes 14 nädalat. „Kõlarite hinnad on muidugi krõbedad, kuna tegemist on toodetega, mis on võrreldav kvaliteetse muusikainstrumendiga.“

Samas märkis Vassilkova, et ei saa jätta tähelepanuta, milline on poliitiline ning majanduslik olukord laiemalt, kuna see mõjutab muu hulgas nende edasimüüjaid. „Näiteks oleme proovinud Tai turule siseneda juba päris mitu aastat, aga kuna seal on poliitiline olukord natuke arusaamatu, siis kogu aeg lükatakse seda otsust edasi meiega koostööd alustada.“

Aasia turg nõuab aega

Esteloni peamine turg on Aasia. Vassilkova märkis, et kui Euroopas saab äri ajada palju lihtsamini, siis Aasiasse minnes on kindlasti abi äridelegatsioonidest selleks, et luua esmane kontakt potentsiaalsete partneritega. Nii läks neil Jaapani turule sisenemiseks aega rohkem kui 5 aastat, mida lõpuks kiirendas riiklik tugi ärivisiidil, et anda juurde kaalu ja usaldusväärsust.

Lõpuks Jaapani turule saamine oli nende jaoks samas oluline ja pingutust väärt. „Kui ikkagi Jaapani eksperdid ütlevad, et see on hea, siis inimesed tõesti usuvad, et see ongi hea. Paraku mõnede riikidega tulebki natuke kannatlikum olla.“

2017. aastal oli Esteloni kõlareid valmistava ettevõtte Alfred & Partners OÜ müügitulu 674 787 eurot, kahjum 279 908 eurot. Kõlarite müügist moodustas suure osakaalu müük riikidesse väljapoole Euroopa Liitu – seda rohkem kui 90% toodangust. Võrreldes aasta varasemaga tõusis märgatavalt ettevõtte turustuskulud – 89 779 eurolt 260 396 eurole.

Pikemalt sellest, mis kasu ärivisiitidest Aasias kontaktide saamisel on, saab kuulata hommikuprogrammi podcastist (alates 25:07).