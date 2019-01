Lauri Meidla selgitab konverentsil Tark Raha, miks investeerimisotsus on kõigile investoritele erinev. Foto: Liis Treimann Jaga lugu:

Tallinna Sadamat peaks ostma, müüma ning hoidma

Aktsia analüüsimine on oluliselt keerulisem, kui võib esmapilgul tunduda, kuuleb investor Lauri Meidla ettekandest saates „Investor Toomase tund.“

Positiivse poole pealt on Tallinna Sadamal usaldusväärne omanik. „Vahepeal juhtub väikseid korruptsiooniskandaale, kuid riik on üldiselt hästi usaldusväärne. Üsna monopoolne äri, ehk kasumit võib teenida. P/E on okei. Varasid on, mida saab tulevikus arendada. Dividendi täitsa kobedalt,“ ütles Meidla.

Negatiivselt võib ettevõttele mõjuda teiste sadamate konkurents ning Eesti maine kukkumine. „Kuid üldjoontes on tegu väga hea firmaga. Kas peaksime kohe sisestama orderi Tallinna Sadama aktsiate ostmiseks?“ küsib Meidla ettekandes.

Klassikalise arusaama kohaselt jah, kuid tegelikkus on keerulisem. „Äkki on Läti sadam parem, äkki on mingi Hiina sadam parem, mis on majanduslanguse tõenäosus. Kui minna selle sisse, see küsimus on nii keeruline, et me ei saa üldse aru, kus me asume. Üks suur probleem selle juures on, et me kõik oleme erinevad,“ rääkis Meidla. Erinev on nii vanus, tervis, teadmised, investeerimiskogemus ja palju muud.

Mida see kõik investori jaoks tähendab saab kuulata Investor Toomase tunni teises saatepooles.

Aga enne seda arutab investor Toomase kollektiiv, mida oodata alanud tulemuste hooajalt, mis mõju võib tulemustele olla Hiina jahtumisel ning kas intresside tõusmine võib Tallinna Sadama dividende ohustada.