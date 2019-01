Lisaks tuntusele tuleks üle vaadata ka bürokraatia, ütles Triin Visnapuu-Sepp. Foto: Tõnu Kõva Jaga lugu:

Eesti pole välistööjõule piisavalt tuntud

Suurim probleem, miks kvalifitseeritud välistööjõud siia ei tule, on Eesti vähene tuntus, ütles EASi programmi „Work in Estonia“ programmijuht Triin Visnapuu-Sepp Äripäeva hommikuprogrammis.

„Me võime ju ise arvata, et oleme kohutavalt tuntud. Aga isegi riikides, kus võiks ajalooliselt arvata, et oleme tuntud, võtame näiteks Ukraina, siis nooremapoolses elanikkonnas on Eesti tuntus siiski pigem madal kui kõrge,“ rääkis Visnapuu-Sepp. Lisaks peab arvestama, et kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu otsivad praegu kõik arenenud riigid. „Ehk siis me võistleme USA, Kanada, Saksamaa, Taani, Singapuri, põhimõtteliselt terve maailmaga,“ lisas ta.

Kuid üheks motivatsiooniks on fakt, et siin ei olda mutter suures süsteemis. „Näiteks kogemustega arendajad, neil lähevad silmad särama, sest nad näevad, et nad saavad midagi päriselt ära teha,“ rääkis Visnapuu-Sepp.

Kogu intervjuud saab kuulata alates 42:45.