Ehituslepingu sõlmimisel pannakse energia valesse kohta

Ehitusvaidlused on kerged tekkima, kui probleemkohad pole eelnevalt läbi mõeldud.

Et ehitajad ja arendajad saaksid ehitusvaidlustest hoiduda, tuleks lepingu kriitilised kohad ennetavalt läbi mõelda, rääkis advokaadibüroo Nove vandeadvokaat Kristjan Tamm Äripäeva hommikuprogrammis.

Tamm tõdeb, et hea lepingu osas ühest kokkulepet ei ole, kuid heas lepingus võiks tema sõnul riskikohad juba ennetavalt reguleeritud olla ning sealt võiks probleemi korral lahenduse leida. „Mina soovitan alati, et kõige detailsemalt peaks läbi mõtlema selle, mida tuleb ehitada, mis aja jooksul tuleb ehitada ja millise hinna eest tuleb ehitada ja kuidas see hind välja makstakse,“ ütles Tamm.

„Üldine trend on selline, et kui on head ajad, siis on advokaatidel rohkem tehingutööd ja kui hakkavad tulema halvad ajad, kui hakkavad tekkima ahelvõlgnevused, siis tuleb rohkem vaidlusetööd,“ rääkis Tamm trendidest ehitusturul. Suurt vaidluste kasvu viimastel aastatel Tamm aga täheldanud ei ole.

