Kinnisvarahoolduse sektorit ootab ees suur ja kiire muutus

Tehnoloogiline areng jõuab kiiresti puhastusteenustesse, leiab Janek Hintsov. Foto: Karli Saul Jaga pilti:

Olukord, kus tõusvad kulud ja palgad pitsitavad kinnisvarahoolduse sektori ettevõtete kasumit, tuleb sektorile pikemas plaanis kasuks, rääkis DONE Halduse ja Ermeesia OÜ juht Janek Hintsov Äripäeva hommikuprogrammis.

„Ma usun, et see aeg on praegult turule kasulik,“ rääkis Hintsov. Sarnane areng elati tema sõnul läbi varasemalt turvasfääris. Turvatöötaja tunnihind hakkas kiiresti kasvama, sarnaselt tänasele kinnisvarahoolduse sektori olukorrale. Lahendusena asendati turvatöötajad paljutel objektidel turvakaamerate süsteemidega. Hintsovi sõnul elab sarnast muutust nüüd läbi ka puhastusteenuste turg. „Ma usun, et poole või aasta pärast see sektori nägu võib olla hoopis teistsugune,“ ütles Hintsov.

