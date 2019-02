Tänaku edu mõjust Eesti teede kiirendusjõmmidele

Dannar Leitmaad ja Otto Oliver Olgot külastab "Optibeti spordisaates" noormees, kes tunneb Eesti rallimaailma telgitaguseid neetult hästi – Gustav Kruuda. Foto: Äripäev Jaga pilti:

Kui palju on rallis omavahelist hõõrumist ja miks rallisõitja Hayden Paddon keeldus Uus-Meremaa rallil teistega õhtul lävimast? Kas kuulujutud, et Tänakule pole järelkasvu näha, vastavad tõele? Kas Tänaku edu teeb kaudselt Eesti teede kiirendusjõmmid veelgi idiootsemaks? Saate lõpus ka arutelu, kas vajame rohkem meelelahutuslikke sündmusi, nagu näiteks Tähtede Mäng korvpallis? Loomulikult ka Optibeti ennustused. Saadet toetab Optibet.