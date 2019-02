Keskerakonna ainuke võimalus valimised võita

Keskerakond läheb valimistele vastu ideaalsest lähtepositsioonist, ütles Poliitika.guru toimetaja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju. „Räägitakse, et kui Keskerakond riigikogu valimisi ei võida, siis nad ei võida kunagi,“ ütles ta. Selline olukord tekitab tema sõnul Jüri Ratasele sama suurt pinget valimistulemuste pärast kui Kaja Kallasele.

Suhtekorraldaja ja Poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju

„Majandus on kasvanud mühinal, sissetulekud on tõusnud, tööpuudus on ajaloolises põhjas. Ühiskonnal läheb hästi ja Keskerakond läheb valimistele vastu peaministriportfelli ja valitsuse juhi positsiooniga,“ kirjeldas Kaju valimiseelset olukorda saates „Kuum tool“. Tema sõnul on talle üks keskerakondlane ise öelnud, et kui Keskerakond seekord ei võida, ei võida nad kunagi.

Viimaste reitingute järgi on Keskerakond küll Reformierakonnast ees, kuid vahe on väike, rääkis Kaju. Seega on võiduvõimalus mõlemal erakonnal.

Kaju sõnul on üsna tõenäoline, et uue valitsuse panevad kokku Keskerakond ja Reformierakond. „Seda takistab vaid Kaja Kallase ja Jüri Ratase omavaheline dünaamika,“ ütles ta. Kuna Ratasel oleks peaministri rollist raskem kellegi teise juhitavasse valitsusse ministriks minna, siis on Kaju sõnul Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni lihtsam teha, kui valitsuse peaks kokku panema Keskerakond.

Jüri Ratas on ise öelnud, et tema eelistaks, kui jätkaks praegune valitsus. Iseasi, kas see ka sotsidele ja Isamaale meeltmööda oleks, nentis Kaju. „Kuigi nii sotsid kui ka Isamaa eelistavad jääda pigem valitsusse kui opositsiooni, on neile mõlemale omavaheline koostöö olnud väga valulik ja iiveldust tekitav,“ märkis Kaju.

