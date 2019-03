Tuline uudistenädal: olgu õiglus, hukkugu või maailm!

Ka selle nädala "Äripäev eetris" saates ei saanud vaadata mööda pangandussektoris toimuvast. Foto: Liis Treimann

Saates "Äripäev eetris" olid arutuse all kaks läbi viimase nädala kerinud saagat - rahapesukahtlused Eestis tegutsevate pankade kohal ja kompavad katsed uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks.

Ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Marge Väikenurm ja Allan Rajavee diskuteerisid selle üle, kas ja kuivõrd peaks meedia süsteemselt oluliste pankade võimalike pahategude kajastamisel mõtlema Eesti maine kaitsmisele.

Saates tulid jutuks ka võimalikud koalitsioonivariandid, erakondade "punased jooned" ja see, mis peaks juhtuma, et näeksime Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsiooni. Veel räägiti pommuudisest, et Vesterbacka taga seisavad hiinlased 15 miljardi euroga.

Kuula saadet "Äripäev eetris" Äripäeva raadio uuest podcast'ide keskkonnast.