Kiiksuga projekt: terve vana korterelamu kolib Otepäält Tallinna

Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane / Scanpix

Eesti Vabaõhumuuseum osaleb projektis, mille eesmärk on transportida Nõukogude Liidu aegne korterelamu Otepää vallast Tallinnasse. Hoone eduka transpordi tõenäosus võib olla 50 : 50, leidis vabaõhumuuseumi ehitusinsener Jaak Kõiva Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kõiva sõnul on tööde järk nii kaugel, et Tallinnas on paigas vundament koos paari kandva seinaga. Eesmärk on korterelamu aprillis saabuvate paremate ilmade ajal Tallinnasse toimetada. Kuidas mitusada tuhat maksev projekt ellu viiakse ja miks seda tehakse, saab kuulata pikemalt neljapäevasest hommikuprogrammist.

Lisaks käis stuudios Reformierakonna juht Kaja Kallas, kes tõdes, et hoolimata Reformierakonna valimisvõidust on neil koalitsiooni loomiseks piiratud võimalused. Ainsa võimalusena näeb ta praegu teiste erakondade südametunnistusele surumist ja nende ümber veenmist, et Reformierakond on parem valik kui EKRE.

Uurisime neljapäevases hommikuprogrammis Kallaselt, milliseid võtteid ta ümberveenmiseks kasutab ja kui edukaks ta sellist üritust üldse peab. Samuti analüüsisime, mida võib praegune koalitsioonikõneluste kaos tulevikus erakondade mainele kaasa tuua.

Hommikuprogrammi vedasid Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

