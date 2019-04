Ratsionaalsust jääb brittide lahkumisega vähemaks

Euroopa Liidus võimendub Berliini ja Pariisi telg, leiab Raivo Vare. Foto: Raul Mee

Brittide lahkumine Euroopa Liidust mängib ümber võimusuhted liidu sees, ütles ettevõtja ja majandusekspert Raivo Vare saates „Fookuses on europarlamendi valimised“.

Vare ütles, et põhja-euroopalik vaade majandusele on olnud Euroopa Liidus tugevam tänu Briti võimsamale häälele. Kui britid lahkuvad sellest ratsionaalsest majanduslikult mõtlevast koalitsioonist, muutub olukord koalitsiooni jaoks halvemaks, lausus Vare.

Europarlamendi valimisteni on jäänud poolteist kuud ning enne, kui lavale astuvad kandidaadid, räägib Äriupäev ekspertidega sellest, milline mõju on üldse europarlamendi valimistel, miks see peaks meile korda minema, mis on tähtsaimad majandusteemad ning kuhu tüürib Euroopa Liit laiemalt.

Esimeses saates on külas ettevõtja ja majandusekspert Raivo Vare ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Arutame, kas Euroopa Liit suudab olla konkurentsivõimeline ning võistelda Hiina ja USAga. Küsime, millist mõju avaldab brittide lahkumine Euroopa Liidu võimuvektoritele ning kas vana-tuttav poliitiline kord jääb ellu või mitte.

Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti büroo.

Kuula saadet "Fookuses on europarlamendi valimised" Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.