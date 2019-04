Tahaks, et elu keeb nagu 30ndatel

EKRE volikogu, kus kinnitati koalitsioonileping ning ministrikandidaadid. Foto: Liis Treimann

Põllumajanduse kuldseid aegu tuleks otsida sajandi algusest, rääkis tulevane maaeluminister Mart Järvik Äripäeva hommikuprogrammis.

„30ndad olid Eesti maaelus ikka väga ilusad,“ rääkis Järvik toetudes enda isa näitele. „Oli igasugu hoobasid riigi poolt lisaks, et maaelu õitseks.“ Järvik toonitab, et tollasest ajast ei peaks üle võtma konkreetseid samme vaid üldist põhimõtet, et „maaelu tõesti saaks ka praegu uue hoo sisse.“

Järvik leiab, et praegust külade tühjenemist on võimalik positiivselt mõjutada kui tõsist vaeva näha.

