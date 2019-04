Käibemaksuseaduse sõnastus jätab soovida

Äripäeva raadio saates „Teabevara tundˮ räägitakse kinnisasja käibemaksuga maksustamisest. Saate külaline on Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling. Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja Äripäeva teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kinnisasja müük on maksuvaba käive, kui seda kinnisasja ei kasutata ehitusmaana. Endine käibemaksuseaduse sõnastus ei olnud aga selle mõttega kooskõlas.

Kui enne tuli sundkorras 20% maksumääraga maksustada krunti, siis uue redaktsiooni kohaselt asendati krundi mõiste ehitusmaa mõistega, mis on krundi mõistest laiem. Muudatus tehti seetõttu, et sisuliselt ehitamiseks kavandatav maatüki maksustamine ei peaks sõltuma sellest, kas ehitamiseks kavandataval maal on rajatis või mitte.

Kehtivas redaktsioonis on ehitusmaa ka selline maa, mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.

Piisavalt aega on mööda läinud, maksumaksjad peaksid olema juba kohanenud kehtiva regulatsiooniga ja neil ei saa enam olla õiguspärast ootust, et nende kunagi soetatud krunt on ikka veel maksuvaba. Kõik ehitamiseks ettenähtud maatükid tuleb maksustada 20% käibemaksuga, hoolimata nende soetamise ajast.

