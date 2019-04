Tallinna kõige kuumemad kinnisvarapiirkonnad

RE Kinnisvara juhatuse liige ja vanempartner Monica Meldo Foto: Meeli Küttim

Kinnisvaraturu olukorrast ning perspektiivsetest kinnisvarapiirkondadest käis Äripäeva hommikuprogrammis rääkimas RE Kinnisvara juhatuse liige ja vanempartner Monica Meldo.

Kesklinn on alati olnud atraktiivne piirkond, kus inimesed mõtlevad ostes pikaajalise investeeringu peale, rääkis Meldo. Kuid üldiselt võiks perspektiivikad arendused olla kõik sellised piirkonnad, kus on hästi välja arendatud infrastruktuur. Tänavuse 200 uue arendusprojekti seast on enamus linnasisesed, seda kontrastina eelmise aktiivse perioodi ajal 2004-2007 aastatel, rääkis Meldo.

Igasugune infrastruktuuri arendamine mõjub Meldo sõnul piirkonnale positiivselt. Seega nii Rail Baltic ja Talsingi tunnel loovad mõlemad uusi positiivseid mõjusid. „Tekivad uued ärivõimalused, elamisvõimalused. Kahe linna suurenemine, liikumine nende vahel mõjutab kinnisvaraturgu kindlasti hästi,“ märkis Meldo.

„Õnneks täna sellist põllupealset arendust ei olegi,“ tõi Meldo välja.

Kinnisvaraturu arengute ning LHV Grupi tulemuste kohta saab täpsemalt kuulata Äripäeva hommikuprogrammist.