Eesti inimese südame tervis on aastatega paranenud

Saate "Terviseuudised" külalised on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa ning haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse spetsialist Ave Jüriöö. Saadet juhib Violetta Riidas.

Saates "Terviseuudised" räägime südamekuu puhul meie inimeste südame tervisest – mis seisus see on ja kuidas oma südant hoida. Kas pärast pingelist tööpäeva on mõistlik teha veel ka tippspordi tasemel treening ja kuidas saab ennetada veresoonte nn lupjumist.

Saadet toetab Eesti Haigekassa.