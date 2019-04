Kuidas ettevõte mudast välja tõmmata

Tere ja Farmi piimatööstuste juhi ameti õige pea maha panev Katre Kõvask Foto: Andres Haabu

Teisipäevases hommikuprogrammis rääkisime Tere ja Farmi piimatööstuste juhi ameti õige pea maha paneva Katre Kõvaskiga sellest, kuidas on tal õnnestunud võlgades ettevõtte päästmine ja millist peavalu see on valmistanud.

Lisaks rääkisime eestlaste seas ülipopulaarseks muutunud külaliskorterite ärist ja sellest, kas Airbnb plahvatuslik kasv sööb kasumlikkuse ära. Stuudiosse tuli sellest vestlema Äripäeva börsitoimetaja Anu Lill.

Puudutamata ei jäänud ka uue valitsuse teemad. Äripäev korraldas hiljuti arvamusliidrite, ettevõtjate ja juhtide seas küsitluse teemal, mis peaks olema uue Eesti valitsuse prioriteetne tegevus. Tutvusime ühe tuntud ühiskonnategelase küllaltki kriitilise arvamusega.

Hommikuprogrammi vedasid Liis Amor ja Birjo Must.

Kuula värsket "Hommikuprogrammi" Äripäeva podcastide keskkonnast.