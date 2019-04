Mida Tallinnas ehitada, mida lammutada?

„Kinnisvaratund" keskendub seekord Tallinna arengule. Vaatame minevikku, kuidas hakkas Tallinn muutuma, kui Eesti taas vabaks sai.

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi, saatejuht Kristi Kool ja äripindade maakler Eduard Sorokin. Foto: Kinnisvarauudised.ee

Millised arendused olid pealinna elu edenemisel märgilise tähendusega, kuidas mahajäänud linnaosadest said turu tähed, kui palju saaks kesklinna veel ehitada ja mis tuleks üldse likvideerida?

„Kogu Tallinna probleem on, et kuigi meil on juba olemas erinevad ilusad keskused, siis nende vahel on endiselt tühja maad ja väljaarendamata piirkondi,“ kinnitas analüütik Risto Vähi saates. „Tallinnat nimetatakse katkestuste linnaks. Siin on asju alustatud ja pooleli jäetud ja seda näeb isegi kesklinnas.“

Saate teine pool keskendub mere äärt kulgevale piirkonnale, mida kinnisvarainimesed kutsuvad kuldseks miiliks. Jutt käib lõigust, mis algab Rottermanni kvartalist ja jõuab Noblessnerisse välja ja kuhu kerkib kõige moodsam ja kallim kinnisvara.

Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi ja äripindade maakler Eduar Sorokin. Saadet juhib Kristi Kool.

