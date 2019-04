"Jõud on ettevõtjate käes, aga..."

Jobbaticali juht Karoli Hindriks. Foto: LIIS TREIMANN

"Jõud on erasektoris, aga me justkui ei anna sellele jõule häält," rääkis saates "Juhi jutud" tööseikluste turu Jobbatical juht Karoli Hindriks.

Tema sõnul vaatavad ettevõtjad poliitikat kui midagi, mida tehakse ja millest hoitakse eemale. „Poliitika on elukorralduses nagu õhk ja nii kaua kui see pole reostatud, me ei mõtle sellele, kust tuleb värske õhk,“ kommenteeris ta saates. „Et Eesti ikkagi õigel rajal püsiks, peaksime praegu ennast rohkem kokku võtma, sest meie käes on väga palju jõudu, meie ehitame seda majandust, meie ümber on inimesed ja organisatsioonid. Kui see õhk on reostunud, siis ka meie ei saa oma tegevusi teha.“

Saates külas käivad juhid saavad esitada ühe küsimuse Eesti juhtidele. Nii soovitas Hindriks igal juhil endalt küsida, mida saab iga ettevõtja praegu teha, et oma häält paremini kasutada.

Saates tuleb juttu veel sellest, miks ta kolleegide tõttu oma juhtimises täieliku kannapöörde tegi, kui palju on mitmekesisema töötajaskonnaga ettevõtted konkurentidest edukamad, miks Netflixi tavatud töövõtted tema ettevõttes on kasulikuks osutunud ja milliseid inimesi ta enda meeskonda valib. Saadet saab järele kuulata siit.