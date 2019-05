Juriidilise fakti tuvastamine aitab kohtuvaidlusi vältida

Kohtutäitur Risto Sepp Foto: Andras Kralla

Eelmise aasta algusest on Eestis kohtutäituritel õigus tuvastada juriidilist fakti, mille eesmärk on fikseerida konkreetne olukord, et vältida hilisemaid vaidlusi nii ettevõtete kui ka eraisikute vahel.

Kuidas see uuendus on tööle läinud, mida tasub juriidilise fakti tuvastamisel jälgida ning millised on olnud praktilise näited nii Eestis kui ka teistes riikides, sellest rääkisid saates „Triniti eetris“ kohtutäitur Risto Sepp ja Triniti vandeadvokaat Ain Kalme.

Saatejuht oli Aivar Hundimägi.

Kuula saadet Äripäeva podcastid'e keskkonnast siit: