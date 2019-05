Bidrento - turule on tulnud uus üüriplatvorm

Turule on tulnud uus üürikinnisvara platvorm bidrento.ee. Kui kerge on leida üürnikku ja kui kiiresti on võimalik korter üürile anda? Sellele kõigele annavad vastuseid Bidrento asutaja Taavo Annus ja Bidrento tegevjuht Natalja Napsep.

Saatejuht Jana Vainola

Saadet kuula siit