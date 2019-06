Iga aastaga välisuksele lähemale

Kui töötajate kultuuriliste, füüsiliste või sooliste eripäradega arvestamist peetakse tavapäraseks juhtimisülesandeks, siis vanuselistele eripäradele pole see põhimõte siiani laienenud.

Tiina Tambaumi arvates on vanemaealistel raskem tööturul hakkama saada. Foto: Erik Prozes

Miks on nii, et 55+ vanuses inimestel on raske tööturul oma kohta leida, räägime Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teaduri Tiina Tambaumiga.

Seda, kas Martin Helme ületas ESMi küsimustes Brüsselis oma volitusi, arutame Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga.

Külas on ka tänase kaaneloo autor Eliisa Matsalu, kes annab ülevaate eestlaste võimalikust pettusest Nigeerias.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.