Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?

Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Kes vastutab nende otsuste eest? Sellistele küsimustele üritame saates vastuseid leida. Foto: Raul Mee

Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa, isegi kui me seda tihti ei märka. See on aga toonud kaasa juriidilisi ja eetilisi küsimusi, mis vajavad tähelepanu juba täna.

Kolmanda Arvamusfestivali eeldebati teemaks on just nimelt krattide kasutuselevõtuga tekkivad küsimused.

Milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Mida hakkavad tegema inimesed, kui lihttööd automatiseeritud saavad? Kes vastutab tehisintellekti otsuste ehk algoritmide eest? Nendele ja paljudele teistele küsimustele üritame saates vastata.

Stuudios on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand. Saadet juhib Tartu Ülikooli praktilise filosoofia teadur Mats Volberg.

Kuula saadet siit: