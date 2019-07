Avatud õppe võlud ja valud

Roomet Leigerist sai Mereakadeemia juht 2015. aastal. Foto: Erik Prozes

Seekord on saates külas Tallinna Ülikooli vilistlane, Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kellega kõneleme avatud õppe omapäradest, seda läbi tema enda kogemuse.

Muu hulgas kõneleme sellest, kuidas on paralleelselt ühes õppeasutuses õppida ning teises õpetada, kuidas leida aega töö kõrvalt ülikoolis õppimisele, milline on tema hinnangul teaduse seis Eestis ning kuidas on kujundanud tema haridustee valikud karjääri kulgu. Saadet juhib Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab Tallinna Ülikool.