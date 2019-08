"Juhtimine on probleemide lahendamine"

Nii meedia- kui toidutööstust juhtinud Kadi Lambot kasvatab praegu suureks erameditsiinikeskust Confido. Foto: Andras Kralla

Nii leidis saates "Juhi jutud" külas käinud ja 20 aastat erinevate valdkondade ettevõtteid juhtinud Kadi Lambot, kes kasvatab praegu suureks erameditsiinikeskust Confido.

Lisaks tuli saates juttu, miks ta vahel on ära läinud ettevõtetest, mil läheb hästi, miks ta juhina erinevatel aladel on läbi löönud ning sellest, kuidas juhtida nii, et ka juht terveks jääks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: