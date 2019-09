Tappev kuumus hävitas Leedut, kuid mitte Eestit

Suur kuumus jõudis sel suvel välja Leeduni, kuid mitte Eestini. Foto: Veiko Tõkman

Viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juhi Indrek Aigro sõnul võib Eestis oodata tänavusest aastast saagikuse poolest rekordaastat: viljasaak võib ületada koguni 2 miljoni tonni piiri. Eelmise aasta saak oli võrdluseks 1,1 miljonit tonni ning senisel rekordaastal 2015. aastal oli saak 1,75 miljonit tonni. Ometi ei soovi põllumehed vilja ülemäära palju müüa. Miks siis nii?

Sellest rääkisime Indrek Aigroga teisipäevases hommikuprogrammis. Samuti kõnelesime sellest, millise jälje jättis Euroopale rekordkuumus, kus temperatuur näitas tihtilugu rohkem kui 40kraadist soojust, miks on Iraan hädas saagiga ning kui kaugele jõuab Eesti teravili.

Kuula intervjuud siit:

Programmeerimise valdkonnas ulatus eelmisel aastal keskmine palk ligi kahekordse Eesti keskmise palga tasemeni ehk 2628 euroni. Samas on palgatõus justkui kängunud, kasvades vaid 1,7% aastaga. Kuid mis põhjusel?

Sellest lihtsast põhjusest rääkisime Äripäeva Infopanga juhi Joonas Jõgiga, kes värske valdkonna konkurentsiraporti valguses rääkis sellest, milline on sektori tervis laiemalt, kes on tipus ning kes on suurimad tõusjad.

Kuula intervjuud siit:

Kui eelmise aasta suurim pankrotistuja teenis omal ajal üle 33 miljoni euro käivet, siis tänavune suurim pankrotti läinud ettevõte teenis viimaste andmete järgi aastas 65,2 miljonit eurot müügitulu.

Mis ettevõttega on tegu? Kes on prominentsemad pankrotistujad? Kas võlausaldajad saavad vara kätte või mitte? Sellest rääkis pankrotistujatest loo kirjutanud Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Kuula intervjuud siit:

Hommikuprogrammi vedasid Kaspar Allik ja Priit Pokk.