Coop Pank: profid mängivad kokku

Saates "Minu karjäär" on külas Coop Panga personalijuht Janika Valliste ja klienditoe tiimijuhi Gristel Voldek. Foto: Andres Laanem

Seekordses põnevas saates "Minu karjäär" on külas Coop Panga personalijuht Janika Valliste ja klienditoe tiimijuhi Gristel Voldek.

Räägime Coop Panga huvitavast ja omapärasest loomisest ja ülesehitusest ning arutame, mis on need tegurid, mis häid töötajaid organisatsiooni meelitavad. Samuti jagavad Janika ja Gristel häid juhtimisnippe teistele ettevõtetele ja rõhutavad, kui oluline on paindlikkus ja omavaheline usaldus meeskonnas.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit: