Ville Jehe retsept uuele tasemele jõudmiseks

Ville Jehe on olnud poolesaja ettevõtmise asutamise juures. Neist tuntumad on näiteks Delfi ja Uus Maa. Foto: Andras Kralla

Seekordses saates "Juhi jutud" on külas poolesaja ettevõtte asutamise, sealhulgas Delfi ja Uus Maa loomise juures olnud Ville Jehe, kes hetkel keskendub restoranivaldkonnale.

Räägime saates juhist kui inimesest ehk kui iseend ei tunne, siis ei tunne ka teisi ning seetõttu pole võimalik ka teisi juhtida.

Juttu tuleb sellest, mida peab juht tegema nn uuele tasemele jõudmiseks, mis on teadlikkus ja kuidas see juhti aitab, miks on tippjuhil vaja aega, kui ta ei juhi ega tee midagi, ja kuidas näiteks liiklusraev võib olla hea koht enda tundma õppimiseks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: