"Mina pole sots mitte mingist otsast"

Nii ütles hommikuprogrammis maaeluministrist ekrelane Mart Järvik, kes pooldab astmelist tulumaksu ja leiab, et inimeste sissetulekud peaksid olema võrdsemad. "See oleks inimlik," ütles ta.

Hommikuprogrammis rääkis minister Mart Järvik, miks ta pidevalt välismaal käib. Foto: Liis Treimann

Ministrilt kuulsime, miks ta käib pidevalt välismaal eestlastele kaubaturge avamas, samas kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo on otsustanud välismaal eriti mitte käia.

Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask tutvustas kentsakat lugu, kuidas ühel ärimehel õnnestus finantsinspektsiooni keelust hoolimata siseneda enda soovitud valdkonda.

Uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann rääkis, kuidas Tallinna linnale kuuluva Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ning Pärnu linna ettevõtte Paikre kohale on kerkinud kahtlus, et ettevõtted on jätnud maksmata miljonites eurodes saastetasu, mis omakorda annab neile jäätmeturul konkurentsieelise.

Hommikuprogrammi juhtisid Eliisa Matsalu ja Tiiu Taal.