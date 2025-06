Tagasi 03.06.25, 13:32 95% börsikauplejatest mängib portfelli aastaga tühjaks Aktsiaturg näib tihtipeale nagu miraaž, mis keset kõrbe kangastub, pakkudes näiliselt lihtsaid võimalusi kiirelt raha teenida ja ratsa rikkaks saada, kirjutab LHV investorkogukonna juht Nelli Janson raamatusoovituses.

Foto: Raul Mee

On ju vaja aktsiaid ainult odavalt osta ja kallimalt maha müüa – kui keeruline see siis ikka on. Kuid külluslik varakamber muutub enamiku aktsiakauplejate jaoks nõiakaevuks, kuhu sisse kukutakse ja kust kunagi enam välja ei saada.

Statistika aktsiakauplejate eluea kohta börsil on väga karm – 95% neist lasevad oma konto vähem kui aastaga õhku ehk kaotavad kogu oma kauplemiskapitali. Ometi ei takista see paljudel ikka ja jälle oma õnne proovimast, sest kui sa oled üks neist, kel õnnestub jääda ülejäänud 5% sisse, oled saanud pääsme erilisse klubisse.

„Tundmatud turuvõlurid“ on raamat, milles autor Jack D. Schwager on üles leidnud just need inimesed, kellega seal klubis kohtuksid. Kauplejad, kellest pole sa pole mitte kunagi varem midagi kuulnud. Neid ei näidata televiisoris ega kirjutata neist ajalehtedes ning tõenäoliselt ei oskaks sa ka nendega silmast silma kohtudes oletada, et tegemist on väga edukate kauplejatega, kes teenivad kuus viie- või kuuekohalisi summasid.

Päriselu kogemused

Raamatusse on kokku kogutud intervjuud erinevate kauplejatega, kus väga erineva taustaga inimesed räägivad oma loo sellest, kuidas nad börsi enda jaoks leidsid. Kui ootad, et seal avaldatakse ka see võlusõna, mille abil nad oma trikke teevad ning pealtnäha mängleva kergusega õigel ajal õiges kohas oskavad olla, siis pead pettuma. Võlusõna ei ole ‒ on ainult palju tööd, raudne distsipliin, eneseületamine ja pühendumine.

Turuvõluri teeb neist oskus kohaneda, mitte jääda oma naba imetlema, tunnistada oma eksimusi ja, mis peamine, hallata riske ja kaitsta oma kapitali. Raha teenimine turul on lõpptulemus mitte eesmärk omaette. Nad on palju aega kulutanud sellele, et üles ehitada oma strateegia ja panna paika reeglid, millest hoitakse kinni kaotuste kiuste.

Leia oma tee!

Kuigi kauplejad kasutavad erinevaid strateegiaid ja lähenemisi, siis lugejate jaoks on neil siiski üks ühine soovitus: sa pead leidma oma tee. See pole kindlasti lihtne ja tuleb läbi kolistada mitmeid ämbreid, aga nagu edulugudest selgub, on see absoluutne eeldus jalg turuvõlurite klubi ukse vahele saada.

Põhjus, miks ellujääjaid selles äris nii vähe on, seisneb selles, et minnakse lihtsama vastupanu teed ning kuulatakse sotsiaalmeedia vahendusel isehakanud gurude soovitusi ja loodetakse nende tehinguid kopeerides jõuda haljale oksale ise vaeva nägemata.

Kogemuslood raamatust „Tundmatud turuvõlurid“ kinnitavad veelkord, et börs ei kingi kellelegi midagi niisama. Samuti pole seal müstilisi saladusi, mille lahtimuukimiseks peab teadma võlusõna, mida vähesed väljavalitud nelja tee ristilt täiskuu ajal saanud on. Kauplemisedul on oma hind, mida tuleb maksta järjepidevalt töötades ja sihikindlalt tegutsedes. Ühtlasi on see raamat ka meeldetuletus, et pikaajaline edu finantsturgudel on kunst ja päris võluriks saamine nõuab enamat kui vaid head õnne.