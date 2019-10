Kliimamuutustega võitlemine on suurim majanduslik võimalus pärast interneti leiutamist

Taavi Madiberk on ülivõimsaid energiasalvesteid tootva Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht. Foto: Raul Mee

Saates "Lavajutud" esimesena kõnelev Taavi Madiberk on ülivõimsaid energiasalvesteid tootva ja muu hulgas Euroopa kosmoseagentuuriga koostööd tegeva Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht. Madiberk on maineka majandusajakirja Forbesi poolt valitud alla 30aastaste tippjuhtide 30 parima hulka teaduspõhiste tehnoloogiaettevõtete vallas.

Skeletoni toodetavad superkondensaatorid ehk väga suure mahutavusega energiasalvestid on jõuallikad, mida Elon Musk on nimetanud elektriautode tulevikuks. Skeleton on tegutsemisaja jooksul kogunud rohkem kui 46 miljoni euro eest investeeringuid.

Teise ettekande teeb Raivo Kütt, automüügiga tegeleva kontserni Amserv Grupp juhatuse esimees ja kaasomanik. Amserv Grupi käive kasvas möödunud aastal seitse protsenti, 157 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas enam kui veerandi võrra, 2 miljoni euroni.

2019. aastal teatas Amserv Grupp, et müüb Opeli ja Peugeot’ müügiga tegeleva Ascar Auto Autospiritile ning keskendub edaspidi Toyota ja Lexuse müügimahu, turuosa ja klienditeeninduse arendamisele. Amserv on Eesti edukaim Toyota-müüja ning nad soovivad alanud aastal veelgi enam müügimahtu kasvatada, koondades kogu energia sellele eesmärgile.

Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020.

Kuulake saadet "Lavajutud" siit: