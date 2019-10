If Kindlustus: silm peab särama, kui tööd teed

If Kindlustuse Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla ja Balti kahjukäsitluse üksuse juht Tiit Kolde. Foto: Andres Laanem

Millega kindlustusselts tegelikult tegeleb? See on üks paljudest küsimustest, millele seekordne „Minu karjääriˮ saade vastuse annab.

Sel korral on külas If Kindlustuse Balti kahjukäsitluse üksuse juht Tiit Kolde ja Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Räägime olukorrast tööjõuturul ja heade töötajate leidmisest-hoidmisest. Oluline teema on ka juhtimiskvaliteet ja see, kui tähtis roll on tähenduslikul tööl. Samuti esitab Tiit Kolde hea näite reaalsest elust, kuidas ei ole võimalik kõiki olukordi inimestele ette kirjutada ja selgeks õpetada, vaid palju on juba inimese loomuses.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit: