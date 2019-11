Allan Remmelkoor: töö käib mitmel rindel

Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul on ta aasta jooksul seisnud silmitsi paljude väljakutsetega. Foto: Äripäev

Aasta on toonud palju väljakutseid, kuid töö käib jätkuvalt mitmel rindel, rääkis Pro Kapiltali juhatuse liige Allan Remmelkoor raadiosaates "Kaubandusest ja meelelahutusest".

Sarja "Kaubandusest ja meelelehutusest" esimeses saates räägib Remmelkoor sellest, kuidas on T1 Mall of Tallinnal esimese tegutsemisaastal läinud ning mis on olnud suuremad väljakutsed. Juttu tuleb ka tarbijakäitumise muutustest ning võimalikest uutest teenustest ja arengusuundadest.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Saadet toetab T1 Mall of Tallinn.

Kuula saadet siit: