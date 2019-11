Tallink näeb suurt võimalust magusaäris

Tallinki tegevjuhi Paavo Nõgene sõnul ollakse osalemas huvitavatel hangetel. Foto: Andres Haabu

Magusamüügiga on Tallink mahu poolest maailmas kuuendal kohal ning näeb seal endal tugevaid kompetentse, rääkis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene Äripäeva hommikuprogrammis.

See on üks Tallinki strateegiline valik ja võimalus, kuidas äri tugevdada ja siinseid riske maandada, rääkis Nõgene Duty Free poodidest. "Näiteks hetkel oleme osalemas Singapuri lennujaamas, mis on 63 miljoni reisijaga lennujaam, huvitavatel hangetel. Juhul kui mõni nendest õnnestub meil võita seekord või kunagi järgmistel kordadel, siis me kindlasti anname nendest teada," ütles Nõgene.

Kuna november on ülemaailmne meeste tervisele pühendatud kuu (movember), siis rääkisime Hommikuprogrammis ka meeste tervisest ja sellest, miks meeste eluiga naistega võrreldes endiselt nii lühike on.

Stuudios oli Põhja-Eesti Regionaalhaigla ravijuht, onkoloog dr Helis Pokker.

Tuleva ühistu juht Tõnu Pekk rääkis ettepanekutest, mida ta pensioreformi eelnõu osas rahandusministeeriumile saatis.

Arutame ka selle üle, millised on Eestis äriühingute võimalused seadusloomet mõjutada ja kuidas see protsess välja näeb.

