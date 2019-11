Pensioniosakud laenu tagatiseks – kas pääsetee vaesuslõksust?

Isamaa pensionireformile on tulnud mitu muudatusettepanekut. Foto: Liis Treimann

Saate "Kuum tool" teema on pensionireformi eelnõu muudatusettepanekud.

Kas teise pensionisamba osakute tagatisel peaks saama laenu võtta? Ehk tuleks sambast lahkujatele kehtestada 5protsendiline väljumistasu? Kas fondid võiksid likviidsuse tagamise huvides laenu võtta? Kas teise samba investeeringutele tuleks rakendada sotsiaalmaksusoodustust?

Need on vaid mõned ettepanekud, mis eelnõu puhul on tekkinud. Stuudios on Finance Estonia juhatuse esimees Andrus Alber, LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu ning pensionireformi vedava Isamaa esindaja Mart Luik. Saadet juhib Indrek Mäe.

Kuula saadet siit: