Lärmakad naabrid lähevad varjatud puuduste alla

Kinnisvara müümisel on esmatähtis ausus nii ostja kui ka tehingut vahendava maakleri suhtes, kinnitasid "Uus Maa kinnisvarasaates" maaklerid Kristina Leer ja Egon Juhanson.

Egon Juhanson ja Kristina Leer. Foto: Kinnisvarauudised

Nii on müügikuulutuste juures olevad fotod kindlasti olulised ja atraktiivne pilt aitab müügile kaasa, kuid samas ei tohi foto olla liigselt ilustav. Värvide pealekeeramise ja ruumide suurendamine kaameranurkade abil on maaklerite sõnul libe tee. "Kui klient saab piltidelt hea mulje, aga kohapeal on olukord hoopis teine, on pettumus suur," rõhutas Leer.

Teine koht, kus müüja peab avatult informatsiooni jagama, on varjatud puudused. "See on tõsine teema, kus vahel minnakse kohtuni välja," hoiatas Leer.

Varjatud puudused on kinnisvara juures esinevad probleemid, mis kohe silma ei hakka, aga millest müüja on teadlik. Sinna alla käivad ka lärmakad naabrid.

"Sellisel juhul tuleb aga tõestada, et inimene ei saa naabrite tekitatud müra tõttu oma korterit kasutada sihtotstarbeliselt," ütles Juhanson. Lihtsam on siis, kui naabrite tegevus läheb vastuollu seaduse või eeskirjadega, näiteks tekitatakse lärmi öisel ajal ja ületatakse lubatud mürataset.

Kuula "Uus Maa kinnisvarasaadet" siit: